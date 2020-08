Treno deraglia nel nordest della Scozia: motore in fiamme e feriti, incidente “estremamente grave” [LIVE]

Un treno passeggeri è deragliato in Scozia nei pressi di Stonehaven: sul posto decine di mezzi di soccorso, tra cui un’eliambulanza, riporta la Bbc.

Secondo il Sun ci sarebbero feriti e un motore è in fiamme.

In diverse parti della Scozia orientale e centrale forti temporali hanno in precedenza causato inondazioni e disagi al traffico ferroviario. “Le nostre squadre hanno lavorato tutta la notte per garantire che la rete restasse aperta, malgrado la pioggia torrenziale e i fulmini. Ci sono tuttavia delle interruzioni su alcune tratte“, ha twittato stamattina la società che gestisce le ferrovie scozzesi, Network Rail.

“Stiamo gestendo attualmente l’incidente sulla linea a Stonehaven, nell’Aberdeenshire, dove un treno è deragliato“, ha scritto su Twitter la polizia ferroviaria britannica. “Gli agenti sono stati chiamati sul luogo alle 9:43 e restano al fianco delle ambulanze e dei vigili del fuoco“.

La First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, ha parlato di incidente “estremamente grave“.