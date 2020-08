Treno deragliato in Lombardia, l’incredibile rivelazione di Trenitalia: viaggiava senza personale a bordo

“Per cause da accertare, il treno 10776 si e’ mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate”. Lo rende noto Trenord. “E’ stata immediatamente istituita – aggiunge la nota – una commissione interna per chiarire cause e responsabilita’, fra cui il comportamento dell’equipaggio”.

Dunque, ha percorso un tratto senza macchinista il treno di Trenord che stamattina e’ deragliato a Carnate, in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione, il personale era sceso per una pausa, quando il convoglio e’ partito da solo. Per evitare il disastro, quindi, dalla centrale operativa si e’ preferito deviarlo su un binario morto. All’altezza della cittadina brianzola, poi, 3 delle 7 carrozze si sono piegate e la corsa si e’ interrotta. Un solo passeggero, un cittadino extracomunitario, si trovava a bordo e sedeva nella parte finale del treno: e’ riuscito a scendere rompendo un vetro ed e’ rimasto lievemente contuso. Anche i due ferrovieri sono stati soccorsi per delle lievi contusioni, dovute alla rincorsa del treno per un tratto. In effetti, non si trovavano sul posto al momento dello schianto e dei primi rilievi, perche’ il treno aveva gia’ percorso un tratto di circa 4 chilometri ed erano quindi rimasti indietro. Le indagini sono affidate alla Polfer.

Attesa di oltre un’ora per bus sostitutivi

Lunghe attese per i bus sostitutivi delle linee Milano-Lecco-Sondrio e Milano-Paderno Robbiate previsti in partenza dalla stazione di Monza, a causa del deragliamento del treno alla stazione di Carnate. Per i passeggeri che hanno raggiunto lo scalo brianzolo in treno prima delle 15, il primo mezzo sostitutivo utile e’ partito in direzione di Paderno Robbiate alle 16. Nessun autobus e’ partito nel frattempo in direzione di Lecco. I passeggeri inoltre lamentano l’assenza di informazioni sul luogo in cui attendere l’autobus. I capitreno indicano di attenderli “nel piazzale della stazione lato binario 1”, ma in stazione non ci sono ne’ indicazioni ne’ persone in grado di indirizzarli.