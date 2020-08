Troppo caldo: anche bellissimi cigni in spiaggia a Jesolo [FOTO]

E’ in atto un’ondata di calore, a opera di un promontorio anticiclonico nordafricano di diretta estrazione sahariana: da ieri il caldo torrido è tornato diffusamente sull’Italia.

Un’onda calda abbastanza significativa, anche se non particolarmente duratura, ma che comunque comporta valori massimi importanti per la fase stagionale. Per la giornata odierna l’alta pressione dovrebbe dare il massimo di sé.

Il caldo si fa sentire dunque in questo sabato di agosto, tanto che persino alcuni cigni oggi hanno fatto una capatina in spiaggia a Jesolo (+32°C al momento).

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi, sabato 22 agosto, tempo stabile su tutto il Paese, salvo l’innesco di rovesci e temporali nel primo pomeriggio sui settori alpini e prealpini, specie quelli di Lombardia e Triveneto dove i fenomeni localmente potranno essere anche forti, con possibilità di qualche sconfinamento serale sui settori di pianura del Friuli Venezia Giulia. Temperature massime elevate, fino a molto elevate su Sardegna, Pianura Padana, zone interne vallive e pianeggianti e versanti adriatici del Centro peninsulare, zone interne vallive e pianeggianti e versanti ionici del Sud.

Domani, domenica 23 agosto previsto tempo spiccatamente instabile, a partire da metà giornata, su Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali che, specie sui settori prealpini e adiacenti a pianure di Lombardia e Veneto, potranno assumere carattere diffuso ed intenso, con associati intensi colpi di vento, frequenti fulmini e forti rovesci di pioggia o grandine, in alcune zone anche sotto forma di nubifragio. Precipitazioni a carattere più locale o sparso, e generalmente meno intenso, su Piemonte, Liguria ed Emilia. Tempo stabile sul resto del Paese.

Temperature in sensibile diminuzione al Nord e sulla Sardegna, ancora elevate sul Centro-Sud e sulla Sicilia, fino a molto elevate sulle zone interne vallive e pianeggianti del Centro peninsulare, sui versanti orientali e settori meridionali della Sardegna e sulle zone interne vallive e pianeggianti e versanti ionici di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti di maestrale in deciso rinforzo sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca specie sulle Bocche di Bonifacio e sui rilievi, in rinforzo dalla serata anche sulla Sicilia occidentale.

