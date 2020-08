Tecnologia, Trump: “Hauwei ci spia, non condividiamo informazioni con nessuno che lo usi”

Il presidente degli USA, Donald Trump, ha dichiarato che “Huawei spia gli Stati Uniti“. “Non condivideremo le nostre informazioni d’intelligence con nessun Paese che usi Huawei” ha spiegato a Fox News. Trump, che ha chiamato il colosso cinese “Spywei“, ha aggiunto: “Non vogliamo la sua tecnologia”. Oggi, l’amministrazione Trump – attraverso il segretario al Commercio, Wilbur Ross – ha annunciato nuove misure per limitare l’accesso di Huawei ai chip statunitensi.

Il dipartimento del Commercio espanderà le restrizioni annunciate a maggio con cui impedire ai giganti delle telecomunicazioni cinesi di ottenere i semiconduttori statunitensi senza una speciale licenza; nella lista dei prodotti ‘vietati’ rientrano anche i chip fatti da aziende di altri Paesi, ma sviluppati o prodotti con tecnologia o software statunitensi.

L’amministrazione statunitense ha inoltre deciso di aggiungere 38 società affiliate a Huawei in 21 Paesi alla blacklist del governo, per un totale di 152 affiliate da quando Huawei e’ stata aggiunta nel maggio 2019. Ross, parlando a Fox Business, ha detto che le restrizioni di maggio “lasciavano spazio” a Huawei per ottenere i chip Usa “attraverso terze parti. La nuova norma chiarisce che qualsiasi uso di software americano o di tecnologia americana e’ vietato e richiede una licenza”.

“Il Dipartimento di Stato sostiene con forza l’espansione odierna del Dipartimento del Commercio del suo Foreign Direct Product Rule, che impedirà a Huawei di aggirare la legge statunitense attraverso la produzione di chip alternativi e la fornitura di chip off-the-shelf (OTS) prodotti con strumenti acquisiti dagli Stati Uniti”, ha dichiarato Pompeo.