Si tuffa per fare il bagno con gli amici ma non riesce a tornare a riva: giovane muore annegata nel lago Maggiore

Si era appena tuffata per un bagno con gli amici, intorno alle 17.45, ma dopo essere andata subito in difficolta’ non e’ riuscita a tornare a riva. La tragedia si è consumata ad Arolo di Leggiuno (Varese), ai confini con il Verbano. Una ragazza di 20 anni ha così perso la vita oggi nelle acque del lago Maggiore.

Sul posto, allertati dagli amici della giovane, sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero e la Guardia costiera del lago Maggiore, ma per la sedicenne di origine araba non c’e’ stato nulla da fare: il suo corpo e’ stato recuperato dopo oltre un’ora.