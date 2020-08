Turista austriaca partorisce in spiaggia a Cattolica: “Non sapevo di essere incinta”

Lo scorso 1° agosto una turista austriaca, già madre di sei figli, si trovava in spiaggia, al bagno 5 di Cattolica, con la famiglia, quando ha avvertito un malore.

La donna si è diretta verso il bagno, ma non ha fatto in tempo ad avvisare i suoi familiari.

Le sue urla hanno attirato i gestori dello stabilimento balneare e un’infermiera, che si trovava lì per caso: quest’ultima ha subito capito che la turista stava per partorire e ha avvisato il 118, ma il piccolo non ha atteso l’arrivo dei soccorritori ed è nato.

Subito dopo il parto avvenuto all’improvviso, la madre aveva perso molto sangue e il piccolo non rispondeva agli stimoli. Dopo un lungo attimo di apprensione, però, ha fatto il suo primo vagito.

La madre: “Non sapevo di essere incinta”

La piccola creatura di pochi giorni ha conquistato tutti i presenti in Comune: la sua nascita è balzata alle cronache dei media nazionali venendo al mondo direttamente in spiaggia.

Nella tarda mattinata di mercoledì scorso, 5 agosto, si sono presentati all’ufficio anagrafe di Palazzo Mancini i coniugi Tamara e Robert Kemetinger. La coppia austriaca ha registrato l’arrivo del loro settimo figlio dopo le dimissioni della madre dall’ospedale Infermi di Rimini.

“Abbiamo scelto di chiamarlo Paolo come il bagnino”, hanno spiegato ai genitori. Ancora una volta Tamara, 45 anni, ha raccontato di non sapere di essere incinta. Il figlio più grande della coppia ha già 21 anni, il minore ne ha compiuti dieci.

“Sono qui da 60 anni, non mi era mai capitato – aveva dichiarato Maria Belemmi, titolare dei Bagni 5 – di vedere nascere un bambino in spiaggia. La madre, in vacanza con il marito e alcuni dei sei figli, è cliente da alcuni anni”. Tra gli ombrelloni e le cabine hanno trovato posto alcuni palloncini ed all’ingresso è stato appeso l’immancabile fiocco azzurro.

Ad incontrare i protagonisti di questa incredibile storia è arrivata anche l’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. “Vedere nascere una nuova vita – ha detto la Olivieri – è sempre una emozione. In questo caso lo è ancor di più perché, oltre ad essere inaspettata, è arrivata sulle nostre spiagge. Mi sento di voler immaginare la riva di Cattolica come una grande culla accogliente. Ai genitori faccio i miei più grandi auguri e spero vivamente di poterli incontrare la prossima stagione per spegnere insieme le candeline del primo anno di vita di Paolo”.