Uragano Laura, almeno 14 morti tra Louisiana e Texas: alberi caduti e devastazione, 500.000 abitazioni senza elettricità [FOTO]

Almeno 14 persone sono morte durante il passaggio dell’uragano Laura sulla Louisiana e sul Texas nella parte meridionale degli Stati Uniti. Lo hanno sostenuto le autorità e i media locali. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha confermato che almeno dieci persone hanno perso la vita nel suo stato, metà delle quali a causa del monossido di carbonio prodotto da generatori portatili utilizzati all’interno degli edifici a causa delle interruzioni di corrente.

Altri quattro decessi sono stati causati dalla caduta di alberi e un uomo è annegato nell’affondamento della sua barca, a causa della tempesta. Almeno 464.813 case sono rimaste senza elettricità in Louisiana ieri, secondo il sito Poweroutage.us.

In Texas tre dei quattro decessi registrati sono stati provocati da avvelenamento da monossido di carbonio. Le vittime sono dei senzatetto che si erano rifugiati in una sala da biliardo e ne avevano portato il generatore all’interno, secondo il quotidiano Beaumont Enterprise. I media locali hanno inoltre riportato un’altra vittima nel Texas orientale, ma non hanno potuto dire se fosse direttamente legata all’uragano. L’uomo è rimasto presumibilmente schiacciato dalla caduta di un albero. Laura ha causato la morte di almeno 31 persone nel Paese, secondo l’ultimo rapporto ufficiale diffuso ieri.