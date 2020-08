L’uragano Laura su Louisiana e Texas: le spettacolari immagini dallo spazio [GALLERY]

Nuove immagini dell’uragano Laura catturate dai satelliti della NASA e dagli astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale mostrano la tempesta mentre si abbatte su Louisiana e Texas. “State al sicuro tutti”, ha scritto su Twitter l’astronauta della NASA Chris Cassidy, condividendo le immagini che ha catturato dalla Stazione Spaziale Internazionale (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Anche il satellite Terra della NASA ha acquisito immagini a colori naturali dell’uragano Laura mentre si avvicinava alle coste del Golfo del Messico. La telecamera Epic della NASA a bordo del satellite Dscovr dell’Agenzia per l’Atmosfera e gli oceani (NOAA) in orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ha invece catturato un’immagine completa del disco dell’uragano mentre si muoveva attraverso il Golfo del Messico.

A causa dell’uragano, la NASA ha chiuso temporaneamente il Johnson Space Center, a Houston nel Texas, inviando in un centro di controllo di riserva nel Texas centrale un piccolo gruppo di personale cruciale per le missioni sulla Stazione Spaziale, che si occupa del monitoraggio e dell’invio di comandi per i sistemi piu’ importanti della Stazione. “Una squadra di controllo si trova nel Texas centrale per gestire tutte le operazioni del Segmento operativo degli Stati Uniti”, ha detto il portavoce della NASA Rob Navias al sito Space.com. In ogni caso, ha aggiunto, “le operazioni della Iss stanno procedendo senza intoppi, senza impatti o minacce per l’equipaggio”. Nel caso in cui il centro diventi inaccessibile dopo l’uragano, e’ stata allestita una sala di controllo di riserva presso il Marshall Space Flight Center dell’agenzia a Huntsville, in Alabama, destinata all’intera squadra di controllori di volo.