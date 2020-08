USA, è la notte dell’Uragano Laura: Texas e Louisiana col fiato sospeso, si rischia una meteo-catastrofe [LIVE]

Houston si prepara all’arrivo dell’uragano Laura, anche se non dovrebbe arrivare direttamente in città, secondo il sindaco Sylvester Turner. “Anche se siamo cautamente ottimisti, non abbassiamo la guardia“, ha detto Turner durante una conferenza stampa, come riporta la Cnn. I siti di test Covid-19 in città sono chiusi oggi e giovedì, secondo l’Ufficio di gestione delle emergenze della città. L’uragano Laura è stato ormai catalogato categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson e rischia di essere catastrofico. La Louisiana ha mobilitato la guardia nazionale, complessivamente oltre 500 mila persone sono state evacuate. Si temono pesanti inondazioni nelle zone costiere per la concomitanza tra le piogge torrenziali e la storm-surge, cioè l’onda di tempesta del mare che spinto da venti impetuosi arriverà nell’entroterra. Intanto molte raffinerie che si trovano lungo la costa del Golfo del Messico sono state chiuse.