L’uragano Laura si dirige verso gli Usa: ora è di categoria 4, attese onde distruttive, evacuate 500.000 persone

L’uragano Laura che avanza verso la costa sud degli Stati Uniti ha raggiunto categoria 4, considerato “estremamente pericoloso“. E’ atteso nelle prossime ore su Louisiana e Texas.

Le autorità hanno ingiunto a oltre 500mila persone di abbandonare le loro case in parte della costa del Texas e la Louisiana di fronte all’arrivo dell’uragano Laura, atteso per stanotte, le cui conseguenze rischiano di essere “catastrofiche”.

Il National Hurricane Center ha avvertito oggi che l’uragano, di categoria 4 (su una scala massima di 5), provocherà una tempesta alla quale sarà difficile”sopravvivere” con “onde distruttive” alte fino a 4 metri che potrebbero penetrare in alcune zone fino a 50 chilometri di profondità.

Si rischiano “danni catastrofici” lungo 200 chilometri di costa che si affacciano sul Golfo del Messico, dal Texas orientale alla Louisiana centrale. “Sono numeri inimmaginabili, pensare che ci sarà un muro di acqua alto come una casa di due piani é molto difficile da concepire per la maggior parte della gente“, ha detto in conferenza stampa Benjamin Schott, meteorologo capo a New Orleans, in Louisiana. Schott ha avvertito che alcuni centri abitati potrebbero essere “irriconoscibili” dopo il passaggio di Laura. “Siamo preoccupati perché non ci sono abbastanza persone che stanno abbandonando l’area”, ha detto oggi alla radio Nic Hunter, sindaco di Lake Charles in Lousiana, avvertendo che mancano poche ore prima che sia troppo tardi.