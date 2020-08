Astronomia, spettacolari fuochi d’artificio celesti: V Sagittae esploderà intorno al 2083, sarà la stella più luminosa della Via Lattea

Attualmente, la debole stella V Sagittae (V Sge) nella costellazione della Freccia è a malapena visibile, anche con i telescopi di medie dimensioni. Tuttavia, intorno all’anno 2083, questa stella innocente esploderà, diventando luminosa quanto Sirio, la stella più luminosa visibile nel cielo notturno. Durante questo periodo di eruzione, V Sagittae sarà la stella più luminosa nella Via Lattea. Questa previsione è stata presentata per la prima volta al 235° meeting dell’American Astronomical Society ad Honolulu, dagli astronomi Bradley E. Schaefer, Juhan Frank e Manos Chatzopoulos con il Department of Physics & Astronomy della Louisiana State University (LSU).

“Abbiamo una forte previsione per il futuro di V Sge. Nei prossimi decenni, la stella si illuminerà rapidamente. Intorno all’anno 2083, la sua velocità di accrescimento aumenterà catastroficamente, perdendo massa a tassi incredibilmente alti con questo materiale che continuerà a bruciare. Negli ultimi giorni di questa spirale di morte, tutta la massa della stella compagna cadrà nella nana bianca, creando un vento super massiccio dalla stella che si fonde, che apparirà luminosa come Sirio, possibilmente luminosa come Venere”, afferma Bradley E. Schaefer, professore emerito del Department of Physics & Astronomy della LSU.

V Sge è un sistema stellare in una classe ampia e diversificata chiamata variabili cataclismiche, che consiste in una stella ordinaria in un’orbita binaria intorno ad una nana bianca, in cui la massa della stella normale cade lentamente nella nana bianca. Le variabili cataclismiche includono molteplici tipi di stelle binarie, dal comportamento spesso spettacolare. V Sge è la più estrema di tutte le variabili cataclismiche, circa 100 volte più luminosa di tutte le altre variabili cataclismiche conosciute, e sta alimentando un enorme vento stellare, uguale ai venti delle stelle più massicce prima della loro morte. Queste due proprietà estreme sono causate dal fatto che la stella normale è 3,9 volte più massiccia della nana bianca. “In tutte le variabili cataclismiche note, la nana bianca è più massiccia della stella normale orbitante, quindi VSge è assolutamente unica”, afferma Schaefer.

In precedenza, gli astronomi hanno studiato V Sge, riconoscendo le sue insolite proprietà, ma non si erano accorti che l’orbita binaria si muove a spirale molto velocemente. Questa conoscenza è arrivata dalle misurazioni di routine della luminosità di V Sge su vecchie foto del cielo archiviate all’Harvard College Observatory, che fornisce una storia dettagliata fino al 1890. “V Sge sta esponenzialmente acquisendo luminosità con un tempo di raddoppio di 89 anni. Questa illuminazione può determinare solo un aumento esponenziale del tasso di caduta di massa dalla stella compagna normale, fondamentalmente perché l’orbita binaria si muove a spirale rapidamente”, spiega Frank.

Il fatto che V Sge abbia una stella compagna molto più massiccia della nana bianca, fa sì che il tasso di trasferimento della massa aumenti esponenzialmente e per questo il destino di V Sge è segnato, spiega Schaefer, che aggiunge: “Anticipando i prossimi decenni, V Sge si muoverà a spirale ad alta velocità con crescente luminosità. Inevitabilmente, questo movimento a spirale raggiungerà il culmine con la maggior parte del gas nella stella normale che cadrà nella nana bianca, tutto entro le ultime settimane o gli ultimi giorni. Questa massa in caduta rilascerà una enorme quantità di energia potenziale gravitazionale, guidando un vento stellare come mai visto prima, e aumenterà la luminosità del sistema quasi come quella delle supernove al picco”. Questo evento esplosivo avrà una luminosità massima per un mese, con le due stelle che si fonderanno in una. Il risultato finale della fusione produrrà una sola stella con un nucleo di nana bianca degenere, uno strato di idrogeno che brucia, circondato da un grande involucro di gas, prevalentemente idrogeno.

I calcoli danno una solida risposta alla luminosità con l’evento finale di fusione intorno all’anno 2083. “L’incertezza in questa data è di ±16 anni, che nasce principalmente dal non avere una perfetta misurazione del tempo di raddoppio. Quindi, la fusione avverrà approssimativamente tra il 2067 e il 2099, con maggiori probabilità verso la metà di questo intervallo”, spiega Frank. “Ora le persone di tutto il mondo possono sapere che vedranno una meravigliosa stella brillare come la più luminosa nel cielo per un mese circa, indicata dalla Freccia appena sotto il Cigno”, conclude Schaefer.