Valle d’Aosta: recuperati i due alpinisti bloccati sul Monte Rosa

Recuperati i due alpinisti spagnoli rimasti bloccati per ore a quota 4 mila metri sulla parete ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa, in Valle d’Aosta.

La squadra via terra del Soccorso alpino valdostano ha raggiunto i due e li ha condotti al Col di Verra, a quota 3.400 metri: in seguito sono stati prelevati dall’elicottero e portati a valle.

I due sono in buone condizioni fisiche: il medico non ha ritenuto necessario il trasporto in pronto soccorso.