Vandalizzato nido di tartaruga in Maremma: rovinate molte uova

Alcune uova di Caretta caretta sono state rovinate da ignoti nelle sere scorse all’interno di un nido scoperto recentemente sulla spiaggia di Rocchette a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Autori del gesto vandalico potrebbero essere alcuni adolescenti che dopo aver scavalcato la recinzione intorno al nido avrebbero saccheggiato l’area dove la tartaruga marina aveva deposto.

Almeno 14 delle 81 uova custodite all’interno del nido sono state irrimediabilmente danneggiate mentre per le altre, spiegano gli esperti, non resta che sperare. Immediata è scattata la denuncia ai carabinieri forestali di Grosseto, che ora hanno aperto un’indagine per risalire agli autori: si ipotizza il reato di uccisione e maltrattamenti di animali.