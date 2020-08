Vasti incendi in provincia di Palermo: case minacciate dalle fiamme a San Cipirello

Vasti incendi nella notte in provincia di Palermo: paura per i residenti nel comune di San Cipirello, le cui case sono state minacciate dalla fiamme.

In fiamme anche la zona archeologica di Monte Iato.

Un altro rogo è stato segnalato a San Martino della Scale, frazione di Monreale, dove già nei giorni scorsi gli incendi hanno distrutto ettari di vegetazione.

Sul posto vigili del fuoco e forestale.