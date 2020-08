Vasto incendio a Costa di Mezzate, nella Bergamasca: “Tenete chiuse le finestre”

Un vasto incendio è scoppiato nella notte in una ditta di trasporti di Costa di Mezzate, nella bergamasca. Sul posto 19 mezzi dei vigili del fuoco, aiutati dai volontari della protezione civile.

Il Comune, in un post su Facebook, ha invitato i cittadini a “tenere chiuse le finestre“, in via precauzionale.

Una gigantesca colonna di fumo sovrasta l’abitato dall’alba.

Arpa e Ats stanno effettuando i rilievi.

Sconosciuta al momento la causa dell’incendio.