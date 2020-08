Vasto incendio sul monte Battaglia: fiamme circoscritte grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Proseguono nel Ravennate le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si e’ innescato nel pomeriggio di ieri sul monte Battaglia, nei pressi di Casola Valsenio. Un’ampia porzione di vegetazione e’ andata a fuoco con le fiamme che sono state alimentate in queste ore dal vento. Per ora il rogo sembra circoscritto. Sul posto sono al lavoro 15 unita’ dei Vigili del Fuoco da varie province con cinque mezzi, mentre in mattinata sono intervenuti anche dei canadair. Ignote per ora le cause del rogo. Questo pomeriggio e’ atteso un elicottero ‘Drago 60′ per ulteriori attivita’ dall’alto. Sul posto anche la Protezione Civile. Non ci sono stati feriti.