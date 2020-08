Meteo, Vigilia di Ferragosto di forte caldo sull’Italia: +41°C in Calabria, forte maltempo al Nord-Est con nubifragi tra Veneto e Trentino [DATI, FOTO e VIDEO]

Vigilia di Ferragosto dal forte caldo in Italia, ma non manca il maltempo nel settore nordorientale della Penisola. Mentre si verificano forti temporali al Nord-Est che hanno fatto piombare le temperature a +20-21°C, nel resto della Penisola, l’ondata di caldo attesa proprio per il weekend di Ferragosto inizia a ruggire, portando punte di +38-39°C, fino a +41°C. La regione più calda risulta la Calabria.

Tra le massime più significative di oggi, segnaliamo: +41°C a Oppido Mamertina; +40°C a Torano Castello; +39°C a Catania, Cerignola; +38°C a Palermo; +37°C a Reggio Calabria, Cosenza, Lecce; +36°C a Cagliari, Crotone, Guidonia Montecelio; +35°C a Messina, Catanzaro, Bari, Siena, Ferrara, Perugia, Arezzo, Pistoia, Imola, Torrita di Siena, Jesi; +34°C a Firenze, Mantova, Legnago, Paderno Dugnano, Predosa; +33°C a Roma, Milano, Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia; +31°C a Torino.

Forti temporali hanno colpito il Nord-Est soprattutto tra Trentino Alto Adige e Veneto, con violenti nubifragi, grandine e forte vento. Gli accumuli maggiori si registrano nelle province di Belluno e Trento. Tra i dati pluviometrici più significativi, segnaliamo: 136mm a Tambre, 74mm a Castello Tesino, 55mm a Grigno, 52mm a Borgo Valsugana, 48mm a Gazzaniga, 43mm a Mogliano Veneto, 42mm a Belluno, Malo, 37mm a Predazzo, 36mm a Belluno, Segonzano, 35mm a Mogliano Veneto e Daone, 33mm a Chioggia, Rabbi, 30mm a Venezia.

Violente grandinate hanno accompagnato i temporali, dalla Lombardia al Veneto, con i chicchi che in alcuni casi hanno raggiunto dimensioni notevoli (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il forte maltempo che sta colpendo il Nord-Est ha determinato anche un deciso calo delle temperature. Alle 18:15, c’erano appena: +17°C a Belluno, +19°C a Treviso, Pordenone, +20°C a Trento, Vicenza, Udine, +21°C a Rovereto, Schio, +22°C a Riva del Garda, Roggia, +23°C a Bassano del Grappa.

Alberi caduti e allagamenti sono stati segnalati in alcune aree del Friuli Venezia Giulia. Tra i comuni più colpiti ci sono Cordovado, Chions, Brugnera, Porcia, San Vito al Tagliamento, Budoia, Gradisca d’Isonzo, Aquileia, Tarcento e Maniago. Le squadre comunali dei volontari di protezione civile hanno effettuato un monitoraggio del territorio nel comune di Colloredo di Monte Albano. I principali fiumi e torrenti nella regione sono sotto i livelli di guardia. Sono state registrate velocità del vento fino a 89km/h a Lignano Sabbiadoro, 83km/h a Pordenone, 71km/h a San Vito al Tagliamento.

Nel Ferrarese, il forte vento ha sollevato grandi quantità di sabbia, scatenando un fuggi fuggi dalla spiaggia dei Lidi Comacchiesi. Tra le 16.30 e le 17, i bagnini hanno richiamato i bagnanti per precauzione. Al momento non si registrano danni a persone.