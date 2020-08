Viviana e Gioele: l’accorato appello su Facebook della marito della Dj scomparsa con il figlio [VIDEO]

“Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente ne’ a te ne’ al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte“. Lo dice in un video su Facebook Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele di 4 anni, entrambi misteriosamente spariti da due giorni. “Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”, ha concluso il marito in lacrime. Secondo le forze dell’ordine, dopo che oggi hanno perlustrato il posto dove Viviana si è allontanata con il figlio con cani molecolari e droni senza trovare nulla, la pista più probabile sembra ora quella dell’allontanamento volontario. Ecco il VIDEO dell’appello di Daniele Mondello: