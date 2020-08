Caso Viviana Parisi, la zia di Gioele contatta una sensitiva: “Verrà trovato presto, vicino alla madre, adagiato su foglie”

I familiari di Gioele non lasciano nulla di intentato per trovare il bambino di 4 anni scomparso da 11 giorni con la madre, Viviana Parisi, ritrovata poi senza vita nelle campagne di Caronia.

Mariella Mondello, zia paterna del piccolo, ha contattato anche una sensitiva, Rosa Maria Laboragine, che si dice “convinta che Gioele verrà ritrovato a breve“. “Lui è lì, vicino alla madre e probabilmente adagiato su alcune foglie“. “Sono diversi giorni che sto male per la situazione di questo bambino. Se non dovesse essere ritrovato tra qualche giorno verrò io ad aiutarli. Sono sicura che il suo corpicino verrà ritrovato e portato alla famiglia,” ha affermato la sensitiva.

“C’è stata un’accelerazione delle indagini ed è stato coperto quel buco di 20 minuti dall’uscita autostradale di Sant’Agata di Militello, quindi sono qui per rappresentare al procuratore alcune riflessioni e alcuni dubbi da parte dei familiari e chiedere a che punto sono le indagini alla luce del video e capire nei prossimi giorni come ci si indirizza nella ricerca del bambino“: lo ha affermato l’avvocato della famiglia Mondello arrivando in procura a Patti (Messina) per incontrare il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo. “E’ chiaro che c’è una vasta area che deve essere attenzionata quindi è necessario un maggiore contributo da parte delle Forze dell’ordine nella ricerca. La famiglia crede che Viviana avesse il desiderio di recarsi alla piramide della Fiumara d’arte, desiderio maturato nel corso di questa chiusura per il Covid 19 e lo aveva rappresentato ai familiari e agli amici“. “Si era allontanata senza dire il programma che effettivamente aveva in mente. Alcuni familiari e amici della famiglia si sono recati sul posto e hanno iniziato autonomamente delle ricerche, ma tutt’ora non ci sono esiti“.