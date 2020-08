West Nile virus: accertato caso a Modena

Ad oggi, comunica la Ausl di Modena, è stato accertato dal servizio di igiene pubblica un caso di West Nile Disease in una persona ricoverata nei giorni scorsi presso il Policlinico modenese.

Il West Nile Virus, trasmesso dalla zanzara comune “Culex”, è stato riscontrato in alcuni insetti catturati.

La probabilità di epidemia è al momento considerata bassa/moderata.

L’infezione da virus West Nile in un’elevata percentuale di casi (circa 80%) decorre in modo asintomatico. Nel restante 20% si può manifestare con sintomi di modesta entità.