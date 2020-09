Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo fino al 29 settembre: forti temporali nel weekend

L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di domani, mercoledì 23 settembre, e per prossimi giorni, fino a martedì 29.

Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali, sparsi al mattino, ma tendenti a divenire diffusi ed intensi dal pomeriggio, a partire dalle regioni occidentali. In serata parziale attenuazione dei fenomeni su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Ponente ligure e loro contestuale intensificazione sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta sulle regioni tirreniche, con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse sulla Toscana centrosettentrionale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, specie quelle peninsulari, con i fenomeni che diventano diffusi e localmente intensi sulla Toscana. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Temperature: minime in lieve flessione su Puglia meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Pianura Padana, regioni centrali, Molise, Sicilia e Campania settentrionale, in diminuzione su Alpi e Prealpi occidentali, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: in generale moderati sudoccidentali, con rinforzi già dal primo pomeriggio sulla Sardegna, ma in rapida estensione anche in Toscana e Liguria centrorientale, dove raggiungeranno raffiche di burrasca forte. Mari: molto mosso il mar Ligure; da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, il Tirreno e l’alto Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari. Intensificazione del moto ondoso sui bacini occidentali dalla sera.

Venerdì 25/09/20 al Nord: al mattino molte nubi compatte su nord-ovest e regioni alpine centrorientali, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle regioni occidentali, con in serata ancora addensamenti compatti sul Triveneto, accompagnati da rovesci o temporali diffusi, e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in graduale attenuazione dalla serata, a partire dalle regioni più settentrionali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche ed aree appenniniche, con rovesci o temporali, diffusi ed intensi; estesa nuvolosità cumuliforme su Sicilia e Calabria meridionale, con deboli fenomeni sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione al nord-ovest e sulla Sicilia centromeridionale, in aumento su Triveneto, Emilia-Romagna centrorientale, e sul resto del centro-sud, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Puglia centromeridionale, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia, in diminuzione anche sensibile sul resto del Paese. Venti: moderati sudoccidentali in rinforzo serale fino a burrasca, su Liguria centrorientale e Toscana. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure, il mare di Sardegna e l’alto Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Sabato 26/09/20: molte nubi compatte lungo la catena alpine, sulle regioni tirreniche meridionali, Lazio, isole maggiori ed aree interne adriatiche meridionali, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente intensi su Basilicata e Calabria tirreniche; estesa nuvolosità medio-alta sulle regioni centrorientali del nord e sul resto del centro-sud; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Domenica 27/09/20: cielo molto nuvoloso o coperto al centro-sud, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; cielo in generale velato sul resto del paese. Dalla serata diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni su quasi tutto il centro-sud, fatta eccezione al più le regioni ioniche.

Lunedì 8/09/20 e martedì 29/09/20: lunedì cielo poco nuvoloso o velato su quasi tutto il Paese, anche se con graduale aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori, accompagnata da deboli fenomeni sparsi.