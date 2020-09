Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per la prossima settimana: nubi cumuliformi, rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali

Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 13 settembre, e nei prossimi giorni, fino a venerdì 18: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Lunedì 14 settembre 2020 al Nord addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti compatta sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi in attenuazione serale; cielo in generale velato sul resto del meridione, con formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in aumento sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in aumento sulle due isole maggiori, stazionarie sul resto del Paese. Venti: moderati orientali sulla Sicilia; deboli nordorientali sul resto del centro-nord e Pianura Padana; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da mossi a molto mosso lo Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Martedì 15 settembre: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centroccidentali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese, con formazione di nubi cumuliformi al centro-sud peninsulare e sicilia, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Mercoledì 16 settembre: cielo poco nuvoloso o velato, con sviluppo di nubi cumuliformi al centro-sud e sulle aree alpine e prealpine, accompagnate da deboli fenomeni sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Giovedì 17 settembre: nuvolosità irragolare, a tratti compatta, con rovesci o temporali sparsi sulle regioni ioniche; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese, con formazione di nubi cumuliformi sparse a ridosso dei rilievi, accompagnate da deboli rovesci o temporali, nelle ore centrali della giornata.

Venerdì 18 settembre: nella mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su tutto il Paese, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi.