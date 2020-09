In data odierna il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per formaggio fresco contaminato. Si tratta di stracchino prodotto da AZ. AGR. ARMANNI ANGELO, di Treviolo (BG). Nello specifico è denominato ‘Formaggio a latte crudo – Stracchino’, a marchio “La casera del pirondel“. Il richiamo è limitato al lotto di produzione n° 16/06/2020, venduto sfuso a peso. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di Escherichia Coli“.