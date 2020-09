Allarme chimico in Trentino, Fugatti: “Situazione sotto controllo”

Una perdita gassosa dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma aveva fatto scattare l’allarme chimico in mattinata a Rovereto, in Trentino, ma ora la situazione e’ sotto controllo. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in seguito alla riunione urgente convocata questa mattina. A quanto si apprende dalla Provincia, l’allarme e’ arrivato ai vigili del fuoco di Rovereto alle 9.24 da parte di un cittadino che ha visto la nube fuoriuscire dallo stabilimento produttivo. Successivamente i vigili del fuoco hanno chiamato la ditta Suanfarma per avere informazioni.

“La situazione della fuga di una nube chimica dalla ditta Suanfarma di Rovereto non e’ grave ed e’ sotto controllo. Il vento sta soffiando verso sud, quindi abbiamo informato le prefetture di Verona e Brescia“, ha spiegato Fugatti, a seguito della riunione con gli operatori coinvolti nell’emergenza per la fuoriuscita dei gas di combustione di clavulanato di potassio, un componente utilizzato per la produzione di farmaci antibiotici, dallo stabilimento. A quanto riferito nel corso di un incontro con la stampa, sono in corso le attivita’ di monitoraggio sanitario e ambientale. Per il momento, nessun cittadino ha manifestato sintomi di esposizione al gas, mentre la nube risulta in rapida dissoluzione. L’Agenzia provinciale per la protezione ambientale ha attivato il nucleo ispettivo e sono in corso controlli alle centraline di monitoraggio di Rovereto Sud, Avio e Isera per capire la concentrazione atmosferica del gas.