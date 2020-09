Allattamento e perdita di capelli: cause, consigli e rimedi per tutte le mamme

Chi ha vissuto la gioia di diventare madre sa bene che, dopo il parto si va incontro ad periodo difficile, seppur bellissimo. La gravidanza può essere vissuta più o meno bene, in base ai sintomi che emergono o meno durante i 9 mesi di gestazione, ma il post partum è quasi per tutte le mamme uguale e molto stressante.

Una delle conseguenze più difficili da affrontare dopo il parto è l’eccessiva perdita di capelli. Sul cuscino, sui vestiti, a terra o nel piatto doccia: la casa, dopo il parto, è invasa più da capelli che da pannolini.

Scopriamo insieme le cause della perdita dei capelli nel post partum:

L’’improvviso e netto calo di estrogeni

Durante il periodo di gestazione, il naturale processo di vita del capello si ferma, per pro riprendere dopo il parto. In questo modo i capelli che non hanno effettuato il loro normale processo di vita cadono spaventando molte neo mamme.

Stress e stanchezza

La stanchezza per le notti in bianco, lo stress per i pianti ingestibili del bebè, poi, influiscono molto sulla caduta dei capelli

Problemi alla tiroide

E’ possibile anche che le neo mamme vadano incontro a qualche sbalzo tiroideo che causa l’eccessiva caduta di capelli.

Aumento della prolattina

L’allattamento, con l’aumento della prolattina indebolisce i capelli

Problemi vascolari

Una vascolarizzazione non ottimale del bulbo può causare problematiche nell’apporto di elementi essenziali alla crescita del capello

Problemi nutizionali

Un apporto adeguato di elementi nutritivi ed energetici è essenziale per la buona salute dei capelli. La loro crescita è ostacolata da una carenza di questi

Le neo mamme non devono però rassegnarsi, ci sono tanti rimedi per rallentare, se non evitare del tutto, questo fastidioso problema:

Evitare prodotti aggressivi

L’utilizzo di prodotti aggressivi porterebbe solo ad un peggioramento della situazione. E’ preferibile usare prodotti naturali che non alterino la natura del capello;

Evitare l’uso di piastre o ferri

Le alte temperature raggiunte da piastre e ferri aumentarebbbe lo stress dei capelli e la loro caduta;

Evitare l’esposizione prolungata ai raggi UV, all’acqua salata e al cloro delle piscine

Così come sono prodotti che stressano la pelle, anche i capelli soffrono, se non protetti adeguatamente, in queste condizioni. Nel caso in cui non è possibile evitare la lunga esposizione a raggi UV, sole e acqua salata, è comunque consigliato usare prodotti che possano proteggere i capelli.

Evitare code di cavallo o acconciature troppo strette

Tirare troppo i capelli e costringerli in una acconciatura troppo stretta, o legarli con elastici in maniera troppo fitta non aiuta a limitare la caduta. I capelli si stressano ancora di più e aumenta la loro caduta.

Evitare lavaggi troppo frequenti

Non è necessario lavare i capelli ogni giorno: lavaggi troppo frequenti sono controproducenti, non solo dal punto di vista dello stress, ma anche della pulizia stessa. I prodotti usati troppo frequentemente stressano i capelli e anche sottoporli troppo all’acqua non li rende sani.

Fare un’alimentazione sana, ricca di proteine, sali minerali e vitamine

Un’alimentazione sana è la base per una buona salute dei capelli. Olio extravergine d’oliva, pesce, legumi e mandorle sono ricchi di acidi grassi sono indispensabili per mantenere in salute i capelli. Lo zenzero, sotto forma di tisane o aggiunto nei piatti, è il primo alleato per la salute dei capelli

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.