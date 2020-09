Allerta bottiglie d’acqua non conformi: i Nas ne sequestrano 14.000 confezioni

Allerta bottiglie di acqua non conformi. L’allarme arriva dalla Sicilia: i Nas di Catania, a seguito di un controllo in provincia di Messina, hanno rilevato la presenza di notevoli quantitativi di acqua minerale stoccati all’interno di una struttura precaria e senza requisiti igienico-sanitari.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale probatorio di circa 14.000 confezioni di acqua minerale in cattivo stato di conservazione e presumibilmente alterate in quanto esposte direttamente ai raggi solari, alle intemperie e a potenziali contaminazioni ambientali.

I consumatori della zona, sono dunque invitati a controllare se possiedono in casa le bottiglie d’acqua in PET interessate dal sequestro e ovviamente a non utilizzarle.