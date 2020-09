Allerta Meteo, Ciclone-Bomba sull’Italia: è allarme per il maltempo di Domenica 27, temporali alluvionali al Centro/Sud

E’ di nuovo Allerta Meteo sull’Italia per il forte maltempo delle prossime ore, come se non fosse già bastato quello che da ieri flagella il Paese provocando danni e disagi, purtroppo anche numerosi feriti, da Nord a Sud. Le temperature si sono abbassate ovunque, ma l’ondata temporalesca più violenta deve ancora iniziare e colpirà il Paese nella giornata di domani, Domenica 27 Settembre, dapprima al mattino in Sardegna, poi nel pomeriggio/sera in tutto il Centro/Sud. Il maltempo sarà determinato da un Ciclone esplosivo, posizionato nel cuore della pianura Padana. Una “bomba” meteorologica figlia dell’attività ciclonica della Depressione d’Islanda, in grande spolvero sull’oceano Atlantico mentre l’Anticiclone si è adagiato lungo i paralleli sul Mediterraneo orientale, determinando una grande ondata di caldo in Medio Oriente ed estendendo le proprie propaggini su Russia e Finlandia.

In questo scenario così particolarmente anomalo, proprio tra Francia, Svizzera e Nord Italia abbiamo in queste ore l’area più fredda d’Europa, con nevicate a quote collinari sulle Alpi e temperature invernali (in pieno giorno, abbiamo +9°C a Lione e +10°C a Ginevra).

I fenomeni di maltempo che avremo nella giornata di Domenica 27 Settembre saranno determinati proprio dall’approfondirsi del Ciclone sul Nord Italia, e dalla conseguente attivazione di un “groppo” temporalesco che dalla Sardegna si sposterà verso il Centro/Sud nel corso della giornata, alimentato da impetuosi venti prefrontali meridionali:

Le piogge più forti colpiranno al mattino la Sardegna, dove avremo nubifragi provocati dai temporali con grandinate e tempeste di fulmini, in rapida estensione già nel corso della mattinata sul mar Tirreno e nel Lazio centrale, dove inizierà a piovere anche su Roma.

Il “clou” del maltempo sarà però nel pomeriggio/sera, quando i forti temporali si concentreranno su tutto il Sud e anche buona parte del Centro, determinando piogge torrenziali (oltre 150mm nelle località più colpite) che potranno sfociare in frane, smottamenti, inondazioni e allagamenti. Alto il rischio di nuovi tornado, come quelli che ieri hanno colpito Salerno al mattino e Rosignano Marittimo in serata.

Anche la protezione civile ha lanciato un pesante messaggio di allertamento, con i bollettini di criticità idrogeologica di livello “arancione” per molte Regioni del Centro/Sud. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: