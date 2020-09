Allerta Meteo, ciclone tra Sardegna e Sicilia alimenta maltempo al Sud e al Nord/Ovest nel weekend: FOCUS con tutti i DETTAGLI

Allerta Meteo – Continua l’azione instabile sui mari occidentali italiani, sulle isole maggiori e anche a Nordovest, anzi, essa entrerà nella fase clou tra oggi e domani, grazie a un ulteriore accentramento del vortice instabile originariamente nord-atlantico sul nostro bacino. Attualmente, il nucleo perturbato è posizionato proprio sulla Sardegna e intorno a esso ruotano fronti instabili in azione principalmente sul mare Tirreno, sui bacini Nord occidentali del Mediterraneo, e anche sul nostro Nord-Ovest, soprattutto sul Piemonte e localmente sul Levante Ligure. Locali rovesci e temporali anche sul basso Tirreno, in prossimità delle Isole Eolie, sul Sud della Sardegna, sull’Estremo Sud della Sicilia, sulla Liguria, specie centro occidentale, e sul basso lazio, area Anzio, Borgo Grappa, Latina . Nubi anche verso l’Emila, il Centro Sud della Lombardia, sul resto del Lazio occidentale e Ovest Toscana, ma più asciutto, altrove ancora tempo ampiamente soleggiato. Da segnalare, in questa prima parte della mattinata, un maltempo forte in prossimità del Cuneese o tra Cuneese e Torinese, con rovesci e temporali localmente anche violenti e accumuli spesso sui 30/40/50 mm ma fino a 70/80 mm nel Cuneese, fino a ora, e naturalmente locali dissesti conseguenti.

Delle ore pomeridiane e serali, rovesci e temporali continueranno ancora sul basso Piemonte, soprattutto sul Centro Ovest Cuneese verso le Alpi, qui con altri importanti accumuli. Maltempo sul basso Tirreno in mare, soprattutto tra il Mare di Sardegna e verso i bacini e coste settentrionali della Sicilia, quindi anche area Ustica, Eolie, Palermitano settentrionale, Messinese. Attenzione a intensi e violenti nubifragi in mare con navigazione fortemente compromessa, è importanti accumuli pluviometrici sulla terraferma, coste del Palermitano, con fenomeni spesso a carattere di nubifragio, fino a 40/70 mm entro la mezzanotte su area Mondello, nel Palermitano, ma 30/50 mm un po’ lungo tutto il settore costiero palermitano, e 20/40/50 mm anche verso il Messinese, specie area Barcellona, Terme, Protonotario, in serata. Sempre nel pomeriggio-sera e entro la mezzanotte di oggi, altri rovesci e temporali sul Trapanese, qualcuno verso aree interne del Catanese, diffusi sulla Sardegna, qui più sparsi sul Territorio, localmente di forte intensità, e locali temporali anche su Centro Nord Lazio, Toscana, Centro Sud Umbria, ancora sparsi e più deboli sul Piemonte e, più occasionali su Alpi e Prealpi centro orientali. Un po’ di nubi e qualche isolato scroscio di pioggia sui rilievi calabresi, nubi irregolari su Campania, Puglia, ma qui asciutto, tempo buono sul resto del paese. Nel corso della mattinata di domani, peggiorerà sulla Sardegna orientale, soprattutto tra L’Ogliastra e l’Est Cagliaritano, con arrivo di rovesci e temporali forti. Attenzione verso il Golfo di Orosei, specie meridionale, per possibili accumuli sui 60/80 mm o anche verso i 100 mm in poche ore, specie in seconda mattinata e verso le ore centrali. Attenzione, al pomeriggio, anche sul Palermitano, poi verso il Messinese centro occidentale e in mare verso Ustica, per forte maltempo e rischio nubifragi con accumuli anche qui sui 60/80 mm e fino a 100 mm localmente. Rischio dissesti su queste aree sarde e siciliane.

Sempre per il corso di domani, nubi irregolari, locali addensamenti e qualche temporale occasionale sulla Calabria, su qualche area interna della Campania, localmente sulle Murge tarantine, sui settori interni laziali e su Alpi e Prealpi. Continuerà un tempo in prevalenza asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del territorio. Per domenica, ancora maltempo sulla Sicilia, con rovesci e temporali diffusi, forti a Est; qualche rovescio residuo sul Sud della Sardegna, ma migliorerà decisamente sul resto dell’isola, e occasionali temporali pomeridiani su qualche rilievo del Sud e alpino-prealpino centro occidentale; sempre sole e bel tempo altrove. Temperature pressoché stazionarie e calde, sopra media ovunque, con massime tra +27 e +32°C, ma punte fino a +33/+34°C o persino +35°C occasionalmente al Centro Sud. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: