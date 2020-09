Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per temporali su gran parte della regione

Allerta gialla per temporali – entrata in vigore alle 12 di oggi e in programma fino alla mezzanotte di domani – su gran parte del territorio emiliano romagnolo, con l’esclusione della pianura emiliana centrale e della pianura e bassa collina emiliana occidentale. E’ quanto si legge in una nota della Protezione Civile regionale e dell’Arpae secondo cui “un’estesa area depressionaria interessa tutta la nostra regione determinando condizioni di tempo perturbato”.

Quindi, viene spiegato, “nel corso della serata e della notte” di oggi “fino alle prime ore della mattinata di lunedi’ 21, e’ prevista la formazione di un nucleo temporalesco intenso sul settore orientale della regione. Sul resto del territorio per la giornata di domenica si prevedono precipitazioni sparse, che nel corso della giornata di lunedi’ 21 potranno assumere carattere di temporale intenso lungo i rilievi appenninici”.