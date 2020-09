Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani criticità “arancione” per forti temporali

“Per la giornata di domani 24 settembre sono previsti sul territorio regionale piogge e temporali di moderata/forte intensità, con accumuli locali nel pomeriggio e sera anche superiori a 70 mm in 3 ore. Le precipitazioni saranno più probabili sull’Appennino centro-occidentale e pianura emiliana centrale e orientale e ai fenomeni temporaleschi saranno associati fulminazioni, raffiche di vento forte e grandine. Nel corso della giornata si prevede anche una ventilazione sostenuta, con valori superiori a 60 km/h sul versante appenninico centro-occidentale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “temporali, frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi, vento” valida “dalle 00:00 del 24 settembre 2020 fino alle 00:00 del 25 settembre 2020“.

“Allerta ARANCIONE per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE,MO, BO, RA per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA. Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE,MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori e temporali per le province di PC, PR, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO“.