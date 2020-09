Allerta Meteo Estofex: piogge estreme e forte vento sull’Italia tirrenica e al Nord

Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia, come ormai da inizio settimana, con temporali che colpisco il Paese da Nord a Sud. Per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per Italia settentrionale e occidentale, Mediterraneo occidentale, Francia meridionale, Alpi meridionali e Balcani settentrionali per piogge estreme e forti raffiche di vento.

Livello 1 per lo Ionio, la Grecia sudoccidentale e l’Albania meridionale per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per la Turchia meridionale per grandine di grandi dimensioni.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 25 settembre.

Tra una dorsale sull’Est Europa e una depressione in amplificazione sull’Europa occidentale, è presente un ampio regime di flusso con il getto principale che si estende sul Mediterraneo. Una depressione a onda breve viaggia sul Mediterraneo orientale. La dorsale influenza il Mediterraneo occidentale e centrale davanti alla depressione in amplificazione che influenza sempre di più l’Europa occidentale alla fine del periodo indicato. Nel Mediterraneo, è presente un’abbondante umidità dello strato limite che si sovrappone parzialmente con modesti lapse rates e un moderato shear verticale del vento. Più a nord, il CAPE è limitato sulla maggior parte delle località, il che riduce il rischio generale di forte maltempo.

Dal Mediterraneo occidentale alle Alpi fino ai Balcani settentrionali

Davanti alla depressione in amplificazione, una depressione a onda breve viaggia verso est sul Mediterraneo occidentale durante la giornata. Insieme ad una crescente avvezione di aria calda, si intensificherà una zona frontale sull’area. Il sollevamento frontale supporterà una crescente attività convettiva durante la giornata. Considerati i profili molto umidi con un debole CAPE e un profondo strato caldo, è previsto un efficace processo di pioggia calda con la formazione di tempeste. Il crescente sollevamento alla fine del periodo indicato supporterà ulteriormente piogge intense all’interno dell’area di livello 1. Inoltre, lo shear a 0-3km intorno a 15m/s può supportare bow echo in grado di produrre forti raffiche di vento.

