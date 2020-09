Allerta Meteo, forte maltempo tra stasera e domani al Sud. In Sicilia i temporali più estremi

Allerta Meteo – Piogge e temporali nelle prossime ore al Sud Italia. L’instabilità determinata dalla coda della saccatura che nei giorni scorsi ha attraversato l’Italia lasciando una “falla barica” nel cuore del Mediterraneo, si intensificherà tra stasera e domani. Ecco perchè in queste ore il cielo è già coperto da nubi più o meno compatte su gran parte del Sud, in modo particolare in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Ma anche al Centro/Nord l’estate sembra un ricordo, per la presenza di nubi sparse, qualche temporale con piogge anche intense in Veneto (36mm a Volpago del Montello) e temperature tipicamente autunnali.

Il maltempo delle prossime ore, però, sarà concentrato al Sud e in modo particolare all’estremo Sud. Nel tardo pomeriggio e nella serata odierna si formeranno temporali notturni marittimi sulle coste joniche della Sicilia, con locali nubifragi da Taormina a Siracusa, localmente intensi ad Acireale, Catania, Augusta e Siracusa stessa. Le temperature del mar Jonio, ancora molto elevate, alimenteranno le celle temporalesche sotto la costa jonica della Sicilia.

Domani, Giovedì 3 Settembre, il maltempo sarà invece opposto: temporali di calore nelle zone interne, soprattutto in Sicilia ma anche in Campania, Molise e Basilicata. Anche domani i temporali più forti saranno quelli che colpiranno le zone interne della Sicilia, in modo particolare nelle zone centrali e settentrionali dell’isola. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: