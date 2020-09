Allerta Meteo in Emilia-Romagna: domani previsti temporali e vento forte, rischio frane e piene dei fiumi

“Per le prime ore del mattino di domani 25 settembre sono previsti temporali, localmente intensi, sulle aree appenniniche e sulle pianure centro-orientali. I fenomeni risulteranno in attenuazione ed esaurimento nel corso della giornata. Contestualmente si prevedono venti sud-occidentali con intensità maggiore di 75 Km/h su tutte le zone montane e collinari e con intensità maggiore di 62 Km/h su tutte le zone di pianura. Ventilazione in progressiva attenuazione dalle ore serali“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali“, valida “dalle 00:00 del 25 settembre 2020 fino alle 00:00 del 26 settembre 2020“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali e vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.