Allerta Meteo Liguria: torna il maltempo, primi fenomeni già dal pomeriggio

Torna il maltempo in Liguria: la nuova allerta meteo scatterà nelle prossime ore sul territorio regionale.

E’ prevista allerta gialla sul ponente ligure dalle 20 di oggi alle 9 di domani, lunedì 7 settembre.

Sui versanti padani di ponente e di levante, nella zona centrale e sul levante regionale, l’allerta è: gialla dalle 20 di oggi alla mezzanotte, poi peggiora diventando arancione dalla mezzanotte alle 12 di domani e, infine, di nuovo gialla dalle 12 alle 15 sempre di domani.

I primi fenomeni sono attesi nel pomeriggio mentre in serata le precipitazioni, precisa Arpal, andranno intensificandosi con temporali anche forti e che potranno interessare tutta la regione. Durante la notte e la mattinata di domani sono attesi ancora rovesci e temporali anche forti, con una maggior probabilità di fenomeni anche persistenti sul centro, sui versanti padani di Levante e sulla parte più occidentale del Levante regionale, nonché su quella più orientale dei versanti padani di Ponente. Persisterà un’alta probabilità di fenomeni forti anche sul Ponente, in particolare nel Finalese. I fenomeni andranno lentamente esaurendosi dal pomeriggio: permarrà, comunque, nelle zone interne, residua instabilità con ancora possibili episodi temporaleschi.