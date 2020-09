Allerta Meteo, l’aria fredda Sub-Polare invade l’Italia e fa esplodere il maltempo: neve sulle Alpi, venti di burrasca

Stiamo entrando nel vivo dell’affondo perturbato nordatlantico annunciato da giorni verso il nostro bacino. Oramai il cavo depressionario abbraccia gran parte dell’Europa centro settentrionale, con asse ciclonico che ha ben sfondato il Mediterraneo centro settentrionale e anse cicloniche che inglobano bene gran parte dell’Italia, fino alle regioni meridionali. Sarà una giornata di pesante maltempo, oggi, su molte regioni, all’insegna di rovesci diffusi, temporali anche forti e nubifragi, su molte aree anche con rischio allagamenti lampo e locali dissesti. Da segnalare anche venti forti e temperatura in calo, soprattutto nel pomeriggio-sera, con neve fino a quote medie o medio-basse sulle Alpi e forti mareggiate sui litorali.

Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alle ore 24.00 di oggi.

Dalla mappa precipitazioni di sintesi è possibile notare come le piogge e i temporali più intensi, contrassegnati dalla colorazione a scala di verde più scura, possano interessare le regioni tirreniche, soprattutto interne, quelle appenniniche corrispondenti e i settori centro-orientali del Nord, specie alpini e prealpini, nonchè l’alto Adriatico in mare, in particolare verso le coste della Croazia. Mattinata, con rovesci e temporali forti tra Nord Est Piemonte, Ovest e Nord Lombardia, localmente sui rilievi interni appenninici tra Liguria e Alta Toscana, su Alpi e Prealpi di Nordest, in qualche caso anche su alcune pianure settentrionali venete e friulane. Rovesci e temporali localmente su centro Sud Toscana, Grossetano, Senese, Aretino, altri su Umbria e diffusi e forti anche tra Centro Sud Lazio, Ovest Abruzzo, Ovest Molise e Campania, sebbene qui ancora irregolari.

Altri temporali irregolari su Sardegna e occasionali in Puglia, meglio altrove con più ampie schiarite. Attenzione, delle ore pomeridiane e in quelle serali, per maltempo forte e insistente sulla Lombardia centro-orientale, sul Trentino Alto Adige, Nord Veneto e diffusamente sul Friuli Venezia Giulia, con rischio di accumuli fino a 70/80/100 mm localmente, e possibili dissesti. Maltempo importante anche tra il Lazio centro-meridionale, l’Ovest Abruzzo, l’Ovest Molise e la Campania, anche qui con forti precipitazioni, spesso a carattere di nubifragio e rischio allagamenti lampo o dissesti per quantitativi pluviometrici intorno ai 60/80/100 mm o persino 120 mm in Campania. Altri rovesci e temporali diffusi lungo tutta la fascia tirrenica e aree appenniniche relative, spesso forti anche sulla Liguria e su Est Piemonte; piogge e temporali diffusi anche sulla Sardegna, qualcuno fino al Nord della Calabria. Da evidenziare le nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi, specie centro orientali, ma anche tra Valle d’Aosta e Ovest, Nord Piemonte, inizialmente oltre 1800/2000 m, ma in calo repentino entro il secondo pomeriggio fino a 1300/1500 m, ma anche a 1000/1100 m su Valle d’Aosta in serata. Tempo generalmente migliore altrove o fenomeni occasionali. Venti forti di Maestrale, Ponente e Libeccio, anche fino a 150 km/h sui bacini, localmente fino a 130 km/h in Appennino. Calo termico generale dal pomeriggio e la sera.

