Allerta Meteo, maltempo sempre più cruento su molte regioni: rischio alluvioni tra oggi e domani, ecco dove

Allerta Meteo – La circolazione instabile atlantica, attiva sull’Italia da domenica, continua a insistere su molti nostri settori e via via più intensa col passare dei giorni. Già nelle ultime ore si sono avuti intensi temporali, diffusamente sulle aree centro-settentrionali, ma anche localmente al Sud, con fenomeni forti su diverse aree, seppure localizzate, come nel Cuneese e ad Altamura, nel Barese, anche con danni associati. Fronti perturbati da ovest, persisteranno per tutt’oggi e per domani, anzi è attesa una recrudescenza dell’attività instabile, con nuclei più possenti in arrivo e loro impatto su alcune aree, decisamente significativo. I settori a essere maggiormente coinvolti, nelle prossime 36/48 ore, ossia fino alla mezzanotte tra domani e venerdì, saranno ancora una volta quelli tirrenici in genere, soprattutto centro-settentrionali, e buona parte del Nord. Interessati bene anche la Puglia centro meridionale e il Centro Nord della Sardegna.

Più in dettaglio, come visibile dalla mappa precipitazioni allegata, l’azione perturbata più insistente per oggi e domani è a testa sulla Toscana e sul Levante Ligure, Liguria centro orientale in genere. Su queste aree imperverseranno in misura maggiore i fronti instabili, nel senso che saranno più incessanti, quindi con piogge e temporali persistenti, talora forti. Sono previsti accumuli diffusi entro domani sera-notte su venerdì, sui 30/40/60 millimetri, ma frequenti su aree localizzate fino a 80/100 e anche punte sui /250 mm complessivi ma per apporto pluviometrico particolarmente forte in particolare dal pomeriggio sera di domani, quando sono attesi nubifragi intensi e grossi quantitativi di acqua in unità di tempo ridotta. Attenzione e MASSIMA ALLERTA su queste aree perché da oggi, per domani e ancora fino alla mattinata di Venerdì, sono attese precipitazioni pressoché continue con elevato rischio di dissesti, smottamenti, straripamenti di corsi d’acqua e alluvionale, in particolare tra le province di Livorno, Massa-Carrara, Ovest Pisano, centro Ovest Lucchese, La spezia e anche sul Genovese orientale. Molte nubi e piogge anche sul resto della Toscana soprattutto interna, Fiorentino, Aretino, Grossetano; rovesci e temporali diffusi sull’Umbria e diffusi e forti anche sul Lazio, soprattutto sui settori centro-settentrionali, anche a Roma, attenzione anche qui per possibili allagamenti lampo. Locali temporali moderati o forti anche sul Sud della Puglia, sulla Campania, Tu del centro nord della Sardegna, qui in particolare della giornata odierna. sul resto del paese tempo di mediamente più asciutto e soleggiato anche se occasionalmente non sono esclusi locali addensamenti associati ha qualche rovescio o temporale. le temperature sono in calo un po’ ovunque sulle aree peninsulari, più o meno stazionarie tra Calabria e Sicilia, anzi localmente qui anche in aumento con valori massimi che potranno raggiungere ancora i +34/+35°C se non oltre; temperature generalmente sotto i +30°C altrove, o anche sotto i +25°C su alcune aree pianeggianti del Nord e dell’alto Tirreno; qualche punta verso i +30°C anche sul Sud peninsulare. Venti moderati o forti mediamente occidentali e meridionali, in particolare sui bacini a Ovest, intorno alla Sardegna, sul medio-alto Tirreno, sulle aree appenniniche e interne in genere, moderati o forti da Sud/Sudest sullo Ionio e diffusamente sui bacini adriatici.

