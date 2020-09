Allerta Meteo, notte da lupi per il maltempo: burrasca di vento porta il freddo, +10°C a Varese mentre Messina è ancora a +29°C

Soffia il vento che sembrano tremare i palazzi: il maestrale di oggi ha sfiorato gli 80km/h a Roma, ma le raffiche più forti sono sui crinali alpini e appenninici. Al Passo della Croce Arcana, sull’Appennino tosco/emiliano, è stata misurata una raffica di 172km/h, a valle il vento ha superato i 130km/h a Quattro Castella (Reggio Emilia) e gli 87km/h a Coviolo, in pianura. Al Centro/Nord è anche arrivato il primo vero freddo della stagione con attuali +10°C a Varese, +11°C a Bergamo e L’Aquila, +12°C ad Ancona, Alessandria, Asti, Vercelli, Lodi e Pavia, +13°C a Milano, Firenze, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, +14°C a Bologna, Genova, Udine e Vicenza. Nei prossimi giorni le minime scenderanno a una cifra in pianura Padana. Spettacolari le prime immagini della neve sulle Alpi:

Meno affascinanti, ma impressionanti, le foto della devastazione provocata dalla grandine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia:

All'estremo Sud, invece, fa ancora molto caldo. Gli ultimi rilevamenti termometrici delle ore 21:20 di stasera segnano la bellezza di +26°C a Palermo, Catania, Cosenza e Lecce, +27°C a Taranto, Barcellona Pozzo di Gotto e Cefalù, +28°C a Reggio Calabria, Crotone, Acireale e Tropea, +29°C a Messina e Patti, addirittura +30°C a Bovalino. L'aria è rovente come neanche in piena estate, ma sono soltanto le ultime ore del caldo pre-frontale prima dei temporali in arrivo anche nel meridione. Sarà un Sabato di forte maltempo in tutto il Sud, soprattutto nelle Regioni del medio e basso Tirreno dove già oggi la Campania è stata flagellata dal tornado di Salerno e dalle frane di Nocera Inferiore. Nel corso della giornata di Sabato, piogge e temporali colpiranno anche Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, oltre che la Sardegna, con forti mareggiate su tutti i litorali tirrenici e temperature in picchiata. E domenica un nuovo nucleo temporalesco investirà tutto il Centro/Sud con tempeste di fulmini, grandine e pioggia torrenziale nel pomeriggio/sera.