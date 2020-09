Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo del weekend: temporali al Centro/Sud, arriva il primo freddo. Tutti i dettagli

Il peggioramento nordatlantico, caratterizzato dall’azione di un vortice depressionario a carattere freddo, insisterà sul territorio italiano per tutto il fine settimana e ancora con strascichi per lunedì 28. Le regioni più esposte alle correnti perturbate da esso indotte, saranno quelle del medio-basso Tirreno, dal Lazio, Campania, fino alla Calabria centro-settentrionale tirrenica e ancora le aree centro-orientali del Nord, localmente quelle alpini e prealpine, l’Emilia Romagna, il Nord Appennino, anche la Toscana, localmente le isole maggiori. Meno interessati i settori ionici estremi, il Sud della Sicilia e ancor meno il Nord Ovest, specie il Centro Sud Piemonte e il Ponente Ligure, localmente anche la pianura lombarda occidentale, dove le precipitazioni potrebbero essere in gran parte assenti. Ma vediamo più in dettaglio come evolverà il tempo per domani, sabato, e domenica 27 settembre.

Previsioni meteo per sabato 26 settembre

Rovesci e temporali, in mattinata, ancora diffusi e spesso forti sul basso Tirreno, tra la Campania costiera, il Cosentino, Anche sulle aree interne tirreniche della Calabria, fino al Reggino, e qualche rovescio sul Nord della Sicilia e sulle coste laziali. Rovesci sparsi anche sul Nord della Puglia, Gargano, su Est Molise, occasionalmente sulle aree interne pugliesi e campane, su Ovest Lucania e sul Salento. Maltempo anche sull’alto Adriatico il mare, dal Polesine verso le coste della Croazia. Attenzione a possibili fenomeni violenti tra le coste del Salernitano e quelle del Cosentino, Sud Ovest Lucania e temporali violenti anche sull’alto Adriatico in mare. Locali nevicate sui settori più settentrionali delle Alpi, Specie tra alta Lombardia, Alpi altoatesine e su quelle occidentali e settentrionali della Valle d’Aosta, fino intorno ai 1000 m o occasionalmente anche più in basso. Tempo migliore sul resto del Paese. Nel pomeriggio-sera di domani, si attenua un po’ il maltempo, con residui rovesci ancora possibili lungo le coste del medio-basso Tirreno, dalla Toscana meridionale, fino alla Calabria tirrenica; qualche rovescio anche sulle coste dell’Alto Adriatico, sull’alto Adriatico in mare e occasionalmente sulle coste pugliesi e residui fiocchi sui settori Alpini più settentrionali. Più asciutto e anche con schiarite altrove. Temperature in apprezzabile calo ovunque, con massime tutte sotto i +20/+22°C, anche in pianura; minime fino a valori a una cifra, +8/+9°C culle colline interne appenniniche e anche su qualche pianura del Nord.

Previsioni meteo per domenica 27 settembre

Il vortice depressionario torna ad approfondirsi sul territorio italiano, generando nuove intense perturbazioni in azione soprattutto sulle regioni centro meridionali e su parte di quelle centro orientale del Nord. Al mattino, maltempo con rovesci e temporali forti su tutta la Sardegna, in particolare sui settori centro-occidentali e sulle coste settentrionali e meridionali; intenso maltempo anche sul medio-basso Tirreno in mare, con nubifragi, e rovesci e temporali forti in direzione delle coste tirreniche centro-meridionali, sul Lazio tutto, anche sulla Campania occidentale e localmente verso la Sicilia e le coste dell’Alto Tirreno, entro mezzogiorno. Qualche rovescio anche al Nord Est, sull’alto Adriatico, occasionalmente sulla Calabria, sul Salento, tempo mediamente più asciutto e anche con ampie schiarite altrove. Nelle ore pomeridiane e serali, sensibile peggioramento del tempo su tutto il Centro Sud, con rovesci e temporali diffusi e spesso forti ovunque, ricorrentemente a carattere di nubifragio e con rischio di allagamenti lampo tra la Toscana meridionale, il Lazio, le aree interne appenniniche centrali, poi la Campania tutta, soprattutto centro-occidentale e fino al Cosentino. Massima allerta su queste aree per alto rischio di dissesti. Molti rovesci e temporali anche sulla Sicilia, in particolare orientale e centro-meridionale, fino al Reggino meridionale, qualcuno debole sulla Sardegna e irregolari sulla Puglia, più intensi sul Foggiano. Maltempo forte anche sul medio alto Adriatico, coste della Romagna. Meglio altrove. In serata, forte maltempo ancora sull’Alto Adriatico, Est e Sud Veneto, sulla Romagna tutta e sul Nord delle Marche, con rischio dissesti e allagamenti; maltempo intenso ancora tra il Salernitano e il Cosentino, la Lucania sud-occidentale, anche qui con grave rischio dissesti e piogge e temporali diffusi, ma più irregolari, sul resto del Centro Sud. Maltempo in serata anche sullo Ionio in mare. Meglio al Nord e sulle Isole, salvo qualche temporale su Nord Sardegna. Temperature in ulteriore calo e piuttosto fredde ovunque, sotto le medie stagionali anche di 7/8°C.

