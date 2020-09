Allerta Meteo, violenta ondata di maltempo: allarme per il Nord e la Sicilia, bombe d’acqua e tornado tra Domenica sera e Lunedì

Allerta Meteo – I primi forti temporali stanno colpendo il Canale di Sicilia, risalendolo dalla Tunisia verso l’isola dove già stamattina abbiamo avuto i primi fenomeni pre-frontali lungo la costa jonica con locali nubifragi (ad Augusta sono caduti 18mm di pioggia). I primi fenomeni stanno interessando anche il Nord, con temporali in Trentino Alto Adige dove fa decisamente freddo come in pieno autunno.

L’ondata di maltempo ampiamente preannunciata per le prossime ore, sta iniziando proprio adesso e si intensificherà tra stasera e domani, Lunedì 7 Settembre. Il maltempo non si limiterà al Nord, ma anche all’estremo Sud e in modo particolare alla Sicilia dove avremo forti temporali sui settori orientali e meridionali dell’isola. Possibile anche qualche tromba d’aria tra Mazara del Vallo e Pachino. La pioggia cadrà violenta nelle province di Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Catania, con locali nubifragi e grandinate.

Al nord, i temporali più intensi colpiranno la Liguria, il basso Piemonte, la Lombardia meridionale e l’Emilia Romagna centro/occidentale. Anche qui avremo temporali violenti, grandine, pioggia torrenziale e trombe d’aria, sia in Liguria che nella pianura Padana centro-orientale. Nelle zone più colpite, i temporali potranno scaricare oltre 120-140mm di pioggia in poche ore, provocando pesanti allagamenti e fenomeni di dissesto idrogeologico come frane, smottamenti ed esondazioni di torrenti in piena.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: