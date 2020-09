Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: il maltempo si estende anche al Sud, piogge e temporali su gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI]

Allerta Meteo – Flussi occidentali in quota continuano a interessare gran parte dell’area mediterranea centro-occidentale, favorendo l’instaurarsi di una fase di spiccata instabilita’ atmosferica che determina una sequenza di impulsi temporaleschi sulle nostre regioni centro-settentrionali e sulla Puglia. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare – spiega la Protezione Civile – delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Umbria; attese inoltre precipitazioni sulla Liguria e sulla Puglia centro-meridionale. Dalle prime ore di domani le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, persisteranno su Lombardia e Toscana. L’avviso prevede, inoltre, dalle prime ore di domani, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per le giornate di oggi e di domani allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, nell’area del nodo idraulico di Milano. Domani valutata, inoltre, allerta gialla in Lombardia, nel Veneto meridionale, sulla Liguria centrale e di Levante, sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna, su gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio e su alcuni settori di Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 settembre 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori di Toscana e Liguria, su Piemonte centro-orientale, Lombradia centro-meridionale, Emilia-Romagna centro-occidentale, Appennino romagnolo, pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Sardegna settentrionale, Umbria, Sardegna settentrionale, Lazio centro-settentrionale e sud-orientale, Puglia meridionale, Sicilia nord-orientale tirrenica, Campania settentrionale ed Appennino molisano, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, sul resto del Centro peninsulare, su Sardegna occidentale, resto di Campania, Calabria, Basilicata tirrenica e sul resto della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione sul Nord-Est.

Venti: localmente forti meridionali sul Salento.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 settembre 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su pianura friulana, Liguria di Levante, Toscana settentrionale e meridionale, Umbria occidentale, Lazio settentrionale e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio, su Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte settentrionale, Liguria centrale, Sardegna settentrionale ed occidentale, Puglia centrale, Appennino molisano e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, sul resto del Centro peninsulare, su Sardegna meridionale, resto di Campania, Calabria meridionale e tirrenica centro-settentrionale, Basilicata tirrenica e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: localmente forti sud-occidentali sulla Sardegna settentrionale, su Liguria di Levante, settori costieri di Toscana, Lazio, Campania e Calabria; localmente forti meridionali sulla Puglia meridionale.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale prospiciente le Bocche di Bonifacio e il Canale d’Otranto.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 settembre 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante ed alta Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati o puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria centrale, Appennino emiliano-romagnolo e resto della Toscana, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, su Umbria, Lazio, Campania e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: localmente forti meridionali suLiguria, Sardegna e regioni centrali tirreniche.

Mari: molto mosso il Mar Ligure.