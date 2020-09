Allerta Meteo Puglia: criticità gialla sul versante Centro Meridionale, rischio vento

“Dal centro funzionale decentrato della Regione Puglia concernenti confermata possibilità, dalle ore 20 di oggi giovedi’ e per le successive 24 ore, di venti: forti nord-occidentali su Puglia centro-meridionale, con locali raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale. Pertanto dalle ore 20 di oggi, e per le successive 24 ore, e’ prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su bacini del Lato e del Lenne”. Questa la nota dalla Prefettura di Bari sulle condizioni metereologiche delle prossime ventiquattro ore.