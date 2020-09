Allerta Meteo Puglia: criticità “arancione” per rischio idrogeologico e per temporali

Allerta Meteo arancione per rischio idrogeologico e per temporali in Puglia: il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un avviso valido dalle 14 di oggi e per le successive 10 ore, relativamente alle zone del Gargano e delle Tremiti, il Tavoliere e i bassi bacini dei fiumi Candelaro, Cervaro e Carapelle, la penisola salentina, i bacini del Lato e del Lenne, nel tarantino, il Sub-Appennino Dauno e il Basso Fortore.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali per le restanti zone, dalle 14 di oggi e per le successive 10 ore. L’allerta diventerà gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale, dalla mezzanotte di domani, e per le successive 20 ore.

Prosegue l’allerta arancione per il vento di maestrale, che potrebbe assumere localmente caratteristiche di burrasca, emanata con il messaggio di ieri, su tutto il territorio regionale, fino alle 20 di domani sera.