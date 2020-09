Allerta Meteo Sardegna: ancora criticità arancione nella zona occidentale

La Protezione civile in Sardegna ha emesso un avviso di allerta a partire dalle 14 di oggi e fino alle 13.59 di domani per codice arancio, cioè criticità moderata, per rischio idrogeologico, e codice giallo, cioè criticità ordinaria, per rischio idrogeologico per temporali sulle aree Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Inoltre è stata emessa un’allerta di codice giallo, cioè di criticità ordinaria, per rischio idrogeologico e per temporali per le aree di Flumendosa, Flumineddu e Gallura.

In base all’avviso di avverse condizioni meteorologiche, dalla mattinata di oggi e fino alla tarda mattinata di domani, 11 settembre, “sono previsti temporali da isolati a diffusi sulla Sardegna” e “i cumulati previsti potranno raggiungere valori localmente molto elevati e si potranno registrare temporali forti da isolati a diffusi associati a possibili forti raffiche di vento”. “Il fenomeno interesserà maggiormente la fascia centrale della Sardegna”, aggiunge l’allerta.