Allerta Meteo Sardegna: domani previsti forti temporali

Allerta meteo in Sardegna: fino alle 15 di domani sono previsti forti temporali a partire dal settore settentrionale dell’isola, ma in rapida estensione al resto del territorio regionale.

La Regione precisa in una nota che saranno possibili temporali isolati di forte intensità ovunque, ma saranno più probabili sui settori settentrionali ed occidentali dell’isola.

La Regione ricorda quanto previsto dal vademecum della Protezione civile che, in caso di forti temporali, consiglia di “restare nelle proprie abitazioni” preferire i piani alti e non usare l’auto se non in caso di emergenza.