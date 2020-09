Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo Venerdì 25 Settembre in molti Comuni: ufficiale a Napoli e Livorno, ipotesi Roma [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

La violenta ondata di maltempo che sta per abbattersi sull’Italia determina le prime chiusre scolastiche meteorologiche della stagione. La protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per domani, Venerdì 25 Settembre, per gran parte del territorio di Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Molti Sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole. Tra i Comuni in cui si sta valutando la scelt c’è anche Roma.

Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con tutti i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole per maltempo nella giornata di domani:

Napoli

Livorno

Orbetello (Grosseto)

