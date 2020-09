Allerta Meteo Toscana: codice arancione per temporali, vento e mareggiate

Codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi, giovedì 24 settembre, alle 3 di venerdì notte, 25 settembre. Sempre codice arancione dalle 13 di domani, venerdì, per vento e mareggiate. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale a causa della instabilità atmosferica determinata dalla presenza di aria fresca in quota, che dalla serata coinvolgerà gran parte della Toscana.

Oggi, giovedì e domani venerdì, sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti durante la notte con possibili colpi di vento e grandinate a cominciare dalle zone nord-occidentali della regione. Dalla sera e per tutta la notte fra giovedì e venerdì, tendenza a peggioramento più diffuso con temporali che dal nord ovest si trasferiranno alle zone più interne nel corso della giornata di venerdì.

Dalle 13 di domani, venerdì, rischio mareggiate dal litorale pisano alla Costa degli Etruschi (Elba e Arcipelago compreso). Oggi, giovedì, dal tardo pomeriggio, forti raffiche di Libeccio sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino Tosco-Emiliano e sulle zone di crinale. Domani, venerdì, in particolare dal pomeriggio, forti o molto forti raffiche di Libeccio sull’Alto Mugello, sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino e relative zone di crinale, sul litorale centro-settentrionale, entroterra pisano e sull’Arcipelago settentrionale con conseguente mare mosso o molto mosso a partire dalla serata e per la nottata. Vento forte anche sulle restanti zone centro-settentrionali, sull’Amiata e, fra il tardo pomeriggio e la sera sull’Arcipelago meridionale e sulle restanti zone meridionali.