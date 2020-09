Allerta Meteo Toscana: piogge e temporali fino alla mezzanotte di domani

Allerta Meteo con codice gialli, in Toscana, per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 13 di oggi, mercoledì alla mezzanotte di domani, giovedì 24 settembre dalla Lunigiana fino alla zona delle colline metallifere. Lo ha emesso la sala operativa unificata della regione a causa di un’area depressionaria in quota che favorisce l’arrivo di aria umida e localmente instabile sul Mediterraneo e sull’Italia. Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili sulle zone nord-occidentali della regione. Dalla sera di domani, giovedì, ulteriore peggioramento e temporali che tenderanno a divenire più diffusi. Possibili forti colpi di vento e grandinate. ci saranno precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone centro-settentrionali, occidentali della regione; precipitazioni più isolate altrove.