Allerta Meteo, l’Uragano Mediterraneo “Zora” investe l’Italia: allarme per Venezia, Squall-Line temporalesca verso il Centro/Sud [MAPPE]

Il freddo particolarmente intenso che stamattina ha dato un assaggio d’inverno al Centro/Nord Italia non eviterà, nelle prossime ore, la formazione di un altro Uragano Mediterraneo nelle acque intorno all’Italia: dopo quello che ha colpito il mar Jonio la scorsa settimana, stavolta la tempesta si posizionerà sull’alto Adriatico e in modo particolare sulla Laguna di Venezia. L’Università di Berlino l’ha ufficialmente denominato “Zora” e attraverserà nel corso della giornata odierna il Centro Italia, da Lazio e Toscana alle Marche, dove poi in serata risalirà verso Venezia approfondendosi fino a 990hPa.

Le minime di stamattina al Nord hanno raggiunto valori quasi invernali +2°C ad Aosta, +4°C a Milano e Bolzano, +5°C a Torino, Ferrara e Copparo, +6°C a Bergamo, Pavia, Lodi, Cremona, Carpi e Piacenza, +7°C ad Argenta e Novi di Modena, +8°C a Modena, +9°C a Brescia, Udine e Vicenza. Molto freddo anche al Centro Italia con +5°C a L’Aquila e Avezzano, +7°C a Siena e Arezzo, +8°C a Perugia, +9°C a Firenze, Pescara, Viterbo e Ancona.

Intanto il maltempo sta già colpendo in modo intenso la Sardegna, dove stamattina sono caduti 93mm di pioggia a Palau, 43mm a Cabras, 38mm a Thiesi, 37mm a Sassari e Ovodda, 36mm a Badesi e Ollolai. Una minacciosa squall-line temporalesca si sta muovendo verso il Centro/Sud, dove nel pomeriggio/sera avremo violenti temporali e piogge torrenziali. In modo particolare, i fenomeni estremi colpiranno Lazio, Campania, Sicilia e poi in serata Calabria, Umbria, Marche, Emilia Romagna con un doppio fronte temporalesco, uno al Sud in risalita da sud/ovest verso nord/est, dalla Sicilia occidentale verso la Puglia meridionale; un altro al Centro, sempre da sud/ovest verso nord/est, in risalita dal Lazio verso la Romagna.

Ma l’area più colpita dall’Uragano Mediterraneo sarà quella di Venezia, già stamattina sotto pioggia, freddo e grandine: come possiamo osservare nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le mappe prospettano per le prossime ore un ciclone molto profondo proprio su Venezia, dove tra stasera e domani mattina soffieranno venti ad oltre 130km/h, provocando intense mareggiate, un importante episodio di acqua alta, e piogge torrenziali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: