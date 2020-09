Allerta Meteo Veneto: peggioramento nelle prossime ore, possibili fenomeni intensi

Una vasta saccatura si estende dalla penisola scandinava fino alla Spagna e nella giornata di domani tenderà ad isolare un nucleo chiuso sul Mediterraneo occidentale. In Veneto questo porterà a condizioni di instabilità tra il pomeriggio di oggi e quello di domani lunedì 7, con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, che interesseranno dapprima le zone montane e pedemontane, successivamente anche la pianura (specie dalla sera/notte). Non sono esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate) specie sulle zone montane e pedemontane e fino alle prime ore di lunedì. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, nel caso di forti temporali, nell’area Dolomitica e dell’alto Piave e in quelle del Piave Pedemontano e dei bacini idraulici dell’Adige, Garda e Lessini, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone.