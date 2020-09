Allerte alimentari, prodotto richiamato dai banchi frigo: può nuocere alla salute dei consumatori [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo datato 19/09/2020, per il prodotto a marchio Roscio, Insalata Russa 100% vegetale, prodotto da Gastronomica Roscio srl, venduto in vasetti da 150 grammi. Il lotto richiamato è il n° AB36 (A) con data di scadenza indicato in 23/10/2020. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di allergene uovo non dichiarato in etichetta“. Non si tratta dunque di un prodotto completamente vegetale, come indicato, e pertanto il richiamo è “rivolto esclusivamente alle persone allergiche all’uovo che sono invitate a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita”.